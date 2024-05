Belchior, Rita Lee e Djavan são homenageados por artistas do Ceará em shows gratuitos

Canções de grandes ícones da Música Popular Brasileira de graça e com o talento de gente que faz morada no Ceará. É com essa toada que o projeto "MPB na Praça" realiza atividades nos dias 10, 17 e 24 de maio no shopping RioMar Fortaleza.

Nesta edição, Belchior, Rita Lee e Djavan são os homenageados. No dia 10, quem assume o leme é Marcelo Góis, radicado cearense, com o show inédito "Marcelo Góis canta Djavan". A iniciativa faz parte da nova empreitada do músico conhecido pela atuação na Superbanda.

Na sequência, em 17 de maio, Makem apresenta o espetáculo em homenagem a Rita Lee. No dia 24, por sua vez, a baiana Claudine Albuquerque sobe ao palco com “Belchior e Outras Alucinações”, um verdadeiro mergulho na obra do eterno rapaz latino-americano.

Todas as apresentações acontecem no espaço montado na Praça de Alimentação do RioMar, no Piso L3, às 19h.



Serviço

Projeto MPB na Praça

Nos dias 10, 17 e 24, às 19h, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Acesso gratuito. Mais informações pelo perfil do shopping nas redes sociais

10/05 – Marcelo Góis canta Djavan

17/05 – Makem canta Rita Lee

24/05 – Claudine canta Belchior