Morre Toni Venturi, cineasta brasileiro, aos 68 anos

O diretor de cinema Toni Venturi morreu neste sábado (18), aos 68 anos, após passar mal enquanto nadava, em uma praia do litoral de São Paulo, em São Sebastião. Ele deixa a esposa, a atriz Débora Duboc, e dois filhos.

O velório do cineasta será na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Toni se formou em cinema no Canadá e, no Brasil, dirigiu longas de ficção e documentários.

Entre obras de destaque, estão “O Velho: A História de Luiz Carlos Prestes” (1997), “Cabra-Cega” (2004), “Rita Cadillac: A Lady do Povo” (2007) e “Estamos Juntos” (2011).

O diretor também foi presidente da Associação Paulista dos Cineastas em 2001. Além disso, ele compôs a comissão responsável por selecionar o representante brasileiro no Oscar em 2020 — na época, foi escolhido o documentário "Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", de Bárbara Paz