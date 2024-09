Preta Gil revela ter amputado reto em nova fase de tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil revelou detalhes sobre o tratamento contra o câncer — a artista enfrenta a doença desde janeiro de 2023 e, meses após a recuperação, voltou a ser diagnosticada com quatro tumores em lugares diferentes.

Em entrevista exclusiva ao Fantástico, que será exibida neste domingo (8), a cantora falou sobre a cronologia da batalha que vem enfrentando contra o câncer e sobre os procedimentos a que foi submetida. As informações são do gshow.

"No ano passado, em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu tirei meu câncer e amputei meu reto. (...) As pessoas acham que eu fiz essa cirurgia agora. Não. Esta cirurgia eu fiz há um ano atrás", disse.

"Agora, estou em um novo tratamento, com novos focos, em tumores que também serão sanados, também serão curados com toda minha fé", completou a artista.

O trecho da conversa entre Preta Gil e a jornalista Maju Coutinho foi divulgada pelas redes sociais do Fantásticos antes da exibição da entrevista completa.

Na publicação, Preta Gil também dá mais detalhes sobre a fase atual de tratamento. "Nesse um ano, venho fazendo reabilitação com tratamento de fisioterapeutas pélvicos, cirurgiões, médicos oncologistas, enfermeiros. E venho me reabilitando", detalhou.

Ainda na entrevista, ela deve falar sobre a fala do pai, o cantor Gilberto Gil. "Você dizer a um filho: 'Se você não estiver aguentando vá', isso é uma prova de amor. Hoje, tenho mais sede de viver", ressaltou.

Batalha contra o câncer

Este domingo também foi o dia que Preta Gil recebeu alta hospitalar após concluir mais um ciclo de quimioterapia. "Dias difíceis, mas tranquilos. Vou para casa", celebrou.

A artista descobriu um tumor no intestino em janeiro de 2023. O tratamento durou quase um ano e, em dezembro do ano passado, ela fez uma publicação comemorando o fim dele.

Em 2024, a cantora retomou a agenda de shows, inclusive o Bloco da Preta, tradicional festa do carnaval. Nesse ano, ela também comemorou o aniversário de 50 anos com uma grande festa no Rio de Janeiro e ainda lançou a biografia "Os Primeiros 50".

Em junho deste ano veio a notícia da primeira internação, por uma infecção urinária. Na época, Preta Gil cancelou a agenda de shows, mas prometeu voltar "em breve" com os compromissos profissionais.

Contudo, no final de agosto, ela falou que precisaria voltar a fazer o tratamento oncológico. Ao fazer exames de rotina, foram descobertos focos do câncer em quatro lugares do corpo da artista.

"Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil", disse na época.