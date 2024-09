Preta Gil recebe alta após novo ciclo de quimioterapia e comemora: 'Dias difíceis, mas tranquilos'

Alívio e alegria para Preta Gil. Neste domingo (8), a cantora e compositora recebeu alta após concluir o segundo ciclo de quimioterapia. Ela havia retornado ao hospital na última quinta-feira (5). Hoje, gravou stories nas redes sociais comunicando a volta para a casa, em São Paulo.

"Já chegamos em casa, já estamos aqui na bagunça. A gente já arrumou remédio, caixinhas, tá todo mundo ajudando... Bora animar, o domingo chegou", disse ao lado de familiares e amigos.

Antes de ocupar a residência, a artista também gravou vídeos no hospital apresentando a enfermeira com quem passou os últimos dias, Viviane França. Na ocasião, agradeceu à profissional de saúde. "Foram dias difíceis, mas tranquilos também, com você me ajudando. Queria te agradecer. Até a próxima, tá?".

Entre as paredes do lar, ela encontrou amigos como o influenciador Gominho e gravou a si mesma escutando o novo álbum de Liniker, "Caju". "Estamos ouvindo você, amor", comentou, dirigindo-se à cantora paulista.

Por fim, Preta publicou uma foto ao lado da jornalista Maju Coutinho anunciando participação no programa Fantástico: "Amores, hoje eu estarei no @showdavida sendo entrevistada pela maravilhosa @majucoutinhoreal. Tivemos um papo sincero e afetuoso sobre esse meu momento".

Luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por tratamento e, após quase um ano, fez uma publicação emocionante nas redes sociais celebrando o fim dele.

A cantora celebrou a notícia retomando a agenda de shows, incluindo o famoso Bloco da Preta. Neste ano, recebeu centenas de convidados para comemorar o aniversário de 50 anos no Rio de Janeiro. As informações são do gshow.

Legenda: Cantora gravou stories nas redes sociais comunicando a volta para a casa, em São Paulo Foto: Reprodução/Redes sociais

Com a comemoração, veio também o lançamento da biografia "Os Primeiro 50", no começo de agosto, na qual ela fala sobre o tratamento, além da vida amorosa e profissional.

Infecção urinária

Em junho, Preta havia sido internada por pouco tempo após quadro de infecção urinária e precisou cancelar a agenda de eventos. "Já estou em casa de repouso para em breve voltar com a minha rotina", tranquilizou os fãs nas redes sociais à época.

No último dia 22 de agosto, por sua vez, a cantora anunciou que precisou voltar a fazer o tratamento oncológico. A assessoria informou que Preta "teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve".

Ao fazer alguns exames de rotina, foi descoberto que o câncer havia voltado em quatro lugares do corpo e constatada a necessidade de retomar o tratamento.

"Me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil", explicou ela.