Resultado da biópsia de Rodrigão é liberado e ex-BBB gravará vídeo para divulgar

"O resultado da biópsia saiu", publicou Adriana Sant'Anna nas redes sociais neste domingo (8) sobre o estado do esposo, o ex-BBB Rodrigão.

O influencer foi internado na emergência no último 23 de agosto após ter sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal.

"Bom dia. Estou passando para dizer que o resultado da biópsia do tumor que foi retirado saiu na sexta-feira. Rodrigo vai gravar um vídeo hoje para compartilhar com vocês", contou Adriana. As informações são da Quem.

Legenda: Nos stories, Adriana Sant'Anna falou sobre condição do marido Foto: Reprodução/Instagram

Amigo de infância de Sant'Anna, o gastrocirurgião Antônio Viana de Souza Neto viajou para os Estados Unidos assim que soube que Rodrigão havia sido internado na emergência.

De lá, a pedido da ex-BBB e influencer, o médico ficou responsável por atualizar a imprensa e os fãs do casal sobre o quadro clínico de Rodrigão.

O ex-BBB ficou 12 dias internado após passar por uma bem-sucedida cirurgia para a retirada do tumor.

Confirmação do diagnóstico

De volta ao Brasil, Antônio falou sobre a biópsia: "Só pelas características da lesão não é possível definir se é um tumor benigno ou maligno. Somente a biópsia pode confirmar esse diagnóstico", explica.

Legenda: Médico diz que a investigação da causa da lesão do ex-BBB também dependerá da biópsia Foto: Arquivo pessoal

O médico diz que a investigação da causa da lesão do ex-BBB também dependerá da biópsia. "De acordo com o tipo do tumor, a gente investiga a causa ou já consegue fazer um diagnóstico. Pode ser esporádico ou genético. O tratamento inicial também está relacionado à biópsia", afirma, destacando que a cirurgia de Rodrigão foi uma urgência médica.

"Ele operou porque teve um sangramento da lesão. Inclusive, existem alguns casos em que se faz o diagnóstico de forma incidental através de um exame de imagem, e muitas vezes nem indica cirurgia. O paciente somente acompanha. Ele precisou operar porque foi uma urgência. Foi feita a embolização e depois a cirurgia", recorda.