'Pode ir me tirando', diz Vyni após ser listado entre ex-BBBs cearenses

Com a aproximação da estreia do Big Brother Brasil (BBB) 26, a TV Verdes Mares publicou um post destacando participantes cearenses que já passaram pelo reality. Na lista, estão Eva e Renata, do BBB 25, além de Vyni (BBB 22), Kerline (BBB 21), Lucas Fernandes e Patrícia Leitte (BBB 18), Rafael Memória (BBB 8), Roberta Brasil (BBB 6) e Natália Nara (BBB 5).

Enquanto a maioria dos ex-BBBs citados reagiu positivamente à lembrança, Vyni escreveu: “Pode ir me tirando”.

A resposta repercutiu negativamente entre seguidores do perfil: “Negando as origens”, comentou uma pessoa. “Se não tivessem te colocado, tu ia dar show falando que excluíram. Ah, me poupe!”, escreveu outro internauta.

Legenda: Vyni comentou na publicação da TV Verdes Mares. Foto: Reprodução.

Cearense no Amazonas

Natural do Crato, no Ceará, Vyni ganhou projeção nacional ao participar do BBB 22. Após o programa, no entanto, passou a construir uma relação próxima com a região Norte do País, especialmente com o Amazonas.

Desde então, Vyni tem se dedicado a projetos voltados à valorização da cultura amazônica. Ele é criador de uma websérie que destaca histórias, identidades e belezas do Norte do Brasil.

Recentemente, ao comentar a ligação com o Amazonas, Vyni publicou um longo texto nas redes sociais: “Como vocês sabem, não tive a sorte de nascer Amazonense, mas tive a benção de aqui renascer. A cultura desta terra me mudou, me moldou e me ensinou sobre quem eu sou. Eu amo morar aqui! Sim, há terras secas que te fecham portas, mas há terras molhadas que te abrem caminhos. E nada disso é só sobre mim. É sobre este chão que me adotou e sobre as pessoas que fizeram meu coração caboclo antes mesmo de eu perceber”.