'Pode ir me tirando', diz Vyni após ser listado entre ex-BBBs cearenses
Comentário do caririense gerou críticas após publicação da TV Verdes Mares.
Com a aproximação da estreia do Big Brother Brasil (BBB) 26, a TV Verdes Mares publicou um post destacando participantes cearenses que já passaram pelo reality. Na lista, estão Eva e Renata, do BBB 25, além de Vyni (BBB 22), Kerline (BBB 21), Lucas Fernandes e Patrícia Leitte (BBB 18), Rafael Memória (BBB 8), Roberta Brasil (BBB 6) e Natália Nara (BBB 5).
Enquanto a maioria dos ex-BBBs citados reagiu positivamente à lembrança, Vyni escreveu: “Pode ir me tirando”.
A resposta repercutiu negativamente entre seguidores do perfil: “Negando as origens”, comentou uma pessoa. “Se não tivessem te colocado, tu ia dar show falando que excluíram. Ah, me poupe!”, escreveu outro internauta.
Cearense no Amazonas
Natural do Crato, no Ceará, Vyni ganhou projeção nacional ao participar do BBB 22. Após o programa, no entanto, passou a construir uma relação próxima com a região Norte do País, especialmente com o Amazonas.
Desde então, Vyni tem se dedicado a projetos voltados à valorização da cultura amazônica. Ele é criador de uma websérie que destaca histórias, identidades e belezas do Norte do Brasil.
Recentemente, ao comentar a ligação com o Amazonas, Vyni publicou um longo texto nas redes sociais: “Como vocês sabem, não tive a sorte de nascer Amazonense, mas tive a benção de aqui renascer. A cultura desta terra me mudou, me moldou e me ensinou sobre quem eu sou. Eu amo morar aqui! Sim, há terras secas que te fecham portas, mas há terras molhadas que te abrem caminhos. E nada disso é só sobre mim. É sobre este chão que me adotou e sobre as pessoas que fizeram meu coração caboclo antes mesmo de eu perceber”.