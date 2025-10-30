Aluno passa mal e é resgatado em academia no Montese

Um aluno da academia Greenlife do bairro Montese desmaiou ao se exercitar em um aparelho de musculação chamado graviton, na manhã desta quinta-feira (30). O homem caiu da máquina, bateu a cabeça e teve uma convulsão. Conforme testemunhas, ambulâncias do Samu socorreram o aluno.

O Diário do Nordeste solicitou informações à assessoria de comunicação da academia. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

De acordo com relato das testemunhas, o aluno estava revezando o aparelho com uma colega quando caiu pra trás e bateu a cabeça. Após a queda, o homem teria tido uma convulsão. Funcionários fizeram os primeiros socorros, mas, apesar dos esforços, ele não reagiu.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, o aluno foi resgatado pelo Samu inconsciente. A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disse que não repassa informações sobre ocorrências e atendimentos do Samu Fortaleza.

EXERCÍCIO GRAVITON

O graviton é um aparelho de musculação para as costas em que o usuário fica suspenso, apoiando os joelhos e segurando barras com as mãos. Ele funciona com um sistema de pesos contrários para auxiliar a execução de exercícios como a barra fixa e o mergulho nas paralelas.

Legenda: Aparelho em que o homem caiu na academia Greenlife. Foto: Reprodução

OCORRÊNCIAS EM ACADEMIAS

O caso na academia do bairro Montese ocorre em um mês com pelo menos duas ocorrências de óbitos de alunos em academias de Fortaleza. No dia 13 de outubro, um homem de 44 anos morreu em uma unidade da rede Gaviões no bairro Castelão.

No último dia 20, um homem passou mal e morreu na academia Gaviões da avenida Washington Soares. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.