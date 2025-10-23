Aluno é executado na saída de academia em Sobral, no Ceará

Um homem de 32 anos foi executado na saída de uma academia de ginástica em Sobral, no Norte do Estado, na noite dessa quarta-feira (22). O crime foi flagrado por uma câmera de vigilância.

As imagens mostram quando a vítima, que era um aluno do estabelecimento, manobra a moto para deixar o local, mas logo é abordado por dois suspeitos que o esperavam no estacionamento. O aluno foi atingido com vários tiros e cai no pavimento.

Os criminosos fogem em seguida, mas, na correria, deixaram cair uma das armas usadas na ação criminosa.

Veja também Segurança Advogada conhecida como 'doutora', chefe de célula do CV no Ceará, é mantida em prisão domiciliar Segurança Médico é sequestrado em Fortaleza e obrigado a fazer compra de R$ 5 mil; dupla é presa

Adolescente é apreendido

Logo após a execução, dois homens aparecem nas imagens deixando a academia correndo em perseguição aos suspeitos. Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, os dois eram policiais de folga que treinavam no local no momento do crime e conseguiram capturar um dos atiradores, um adolescente de 15 anos.

A reportagem entrou em contato com a unidade da academia Top Up de Sobral e solicitou informações à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) sobre a ocorrência. Quando houver retorno, este texto será atualizado.