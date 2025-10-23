Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Advogada conhecida como 'doutora', chefe de célula do CV no Ceará, é mantida em prisão domiciliar

A decisão da Justiça foi proferida na última semana

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
advogada faccao comando vermelho celula cv doutora ceara prisao domiciliar justica
Legenda: Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas destacaram a gravidade concreta dos fatos imputados à requerente.
Foto: Reprodução

A Justiça do Ceará decidiu manter a prisão domiciliar de Maria Érica Damasceno Rabelo. Sob acusação de comandar uma célula do Comando Vermelho (CV) no Estado, a advogada já está em prisão domiciliar há quase um ano e teria violado as regras do benefício, pelo menos, duas vezes.

Maria Érica é esposa de um traficante preso por atuar em uma série de crimes na região da Serra da Ibiapaba, no Interior do Estado. Segundo a investigação, a partir da prisão de Robson da Silva Soares, o 'RB', a mulher conhecida dentro da facção como 'Doutora' assumiu a liderança.

A advogada foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia foi recebida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e os acusados se tornaram réus, em setembro do ano passado.

Veja também

teaser image
Segurança

Famílias deixam casas sob escolta da Polícia após serem expulsas pelo CV em Fortaleza

teaser image
Segurança

PRF apreende 128 mil cigarros contrabandeados em Eusébio

DEFESA PEDIU LIBERDADE

A defesa da acusada pediu a revogação da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica alegando que já havia passado o prazo de seis meses da medida. No entanto, os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas destacaram a gravidade concreta dos fatos imputados à requerente.

"Trata-se de processo que possui complexidade, tramitando dentro da normalidade, não havendo lesão ao princípio da razoável duração do processo. A requerente é acusada da prática de crime grave, envolvido em facção criminosa causadora de diversos ataques que abalam a segurança do Estado do Ceará, não sendo razoável dar-lhe ampla liberdade"
Juízes

Os magistrados acrescentam que a prisão domiciliar da acusada ainda se justifica, "havendo necessidade de sua manutenção, bem como a manutenção das medidas cautelares impostas, especialmente, o monitoramento eletrônico, se faz necessária a fim de garantir a aplicação da lei penal, instrução criminal e evitar o risco de reiteração delitiva. Verifica-se que nenhum fato novo foi observado que viesse beneficiar a denunciada, no sentido de modificar a situação que gerou a sua prisão preventiva, persistindo o entendimento desse Órgão Colegiado da necessidade de resguardo à ordem pública e paz social, motivo mais que suficiente para a prisão preventiva, o que inviabiliza a sua soltura no atual estágio em que a ação penal se encontra".

Sobre as violações da prisão domiciliar, a defesa diz que Maria Érica precisa se deslocar para atendimentos médicos, como consulta com psiquiatra e nutricionista, já que ficou meses se alimentando apenas de ovo, enquanto esteve presa por ser vegana. O MP acredita que "tais consultas poderiam ser realizadas de forma virtual e que eventuais autorizações poderiam ser aplicadas em situações excepcionalíssimas".

A reportagem não localizou a defesa da advogada para comentar a manutenção da prisão domiciliar.

REDE CRIMINOSA 'ATIVA E CONECTADA'

Conforme a denúncia do MPCE, desde que assumiu a liderança da célula do CV, 'Doutora' demonstrou "habilidades, mantendo toda a rede criminosa ativa e conectada"

"Distribui as tarefas emanadas do líder RB, conecta fornecedores a transportadores e distribuidores, fiscaliza a contabilidade do grupo através do repasse dos 'apurados'. Além disso, realiza pagamentos que subsidiam as atividades, como, por exemplo, aquisição de mercadorias ('drogas e armas'), compra de passagens de transportadores, reserva e pagamento de pousadas para membros e pagamentos de alimentação, dentre outras atividades", descreve o Órgão.

Ainda segundo o MPCE, a advogada "atua fortemente na defesa criminal para fortalecer os associados e utiliza de suas prerrogativas para proporcionar a distribuição de tarefas e negociações entre membros e sócios faccionados, e o faz distribuindo bilhetes escritos (conhecidos como 'Catatau'), ingressando com pedidos de medidas cautelares diversas da prisão, pedidos 'saidinhas temporárias' para membros com missões de interesse do grupo".

