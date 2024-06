Quadrilha liderada por advogada esposa de traficante é presa por série de crimes no Ceará

Um grupo criminoso liderado por uma advogada que é esposa de um traficante foi preso por atuação em uma série de crimes na região da Serra da Ibiapaba, no interior do Ceará. As prisões e a apreensão de diversos ilícitos foram realizadas em Ubajara, Tianguá e Fortaleza nesta quinta-feira (27).

Conforme o delegado Marcos Aurélio, diretor do Departamento Judiciário do Interior Norte, foram capturadas três mulheres em Fortaleza, duas em Ubajara e outros dois homens em Tianguá. A ocorrência segue em andamento, no começo da tarde desta quinta, segundo anunciado em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Todos os presos fazem parte da organização criminosa Comando Vermelho (CV). As capturas foram possíveis após a Polícia solicitar a prisão ao Poder Judiciário, por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Advogada ordenava homicídios

A operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi comandada pela Delegacia Regional de Tianguá e desvendou que a advogada passou a liderar o grupo após o marido ser preso por tráfico de drogas. A Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apoiou as diligências.

Ela comandava a operação do tráfico de entorpecentes na Região da Ibiapaba e também ordenava homicídios.

"Como ela chegou à liderança, ela determinava quem iria morrer. Ela determinava quem iria morrer, atuava como advogada para os faccionados e também na liderança da organização criminosa", explicou o delegado Marcos Aurélio.