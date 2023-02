Usuários do twitter relataram instabilidade no pix do aplicativo do Itaú neste sábado (25). O banco afirmou que está tentando "normarlizar o mais rápido possível" as operações.

A instituição pede ainda que clientes aguardem e não façam operações. A instabilidade gerou reclamações nas redes sociais.

Uma cliente relatou que fez uma transfêrencia, teve o dinheiro removido da conta pessoal, mas não chegou na destino.

