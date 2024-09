Confira quem são os personagens principais de 'Mania de Você', nova novela das 9 da Globo

O fim da novela "Renascer" está chegando e a substituta que irá assumir o horário das nove é "Mania de Você". O folhetim é escrito por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como "Avenida Brasil" e "Todas as Flores".

A trama se passa no Rio de Janeiro, e narra a trajetória de duas mulheres, Viola e Luma. Nascidas no mesmo dia, elas se conhecem anos depois e são unidas por uma série de coincidências.

Unidas pelo destino, elas e seus respectivos namorados, Mavi e Rudá, vivenciarão uma saga. Ao longo da jornada de Viola e Luma, figuras de caráter questionável e sedentas por poder, como Molina ), Mércia e até mesmo Mavi, conduzirão a história por caminhos surpreendentes.

Quando começa a nova novela das 9?

"Mania de Você" estreia na próxima segunda-feira (9), na TV Globo. A novela vai ao ar após o Jornal Nacional, por volta das 21h30.

Trama da novela

A história parte da amizade entre as jovens Viola e Luma, que vivem realidades diferentes, mas são unidas pelo destino. Nascidas no mesmo dia, elas se conectam ao longo da vida e passam por reviravoltas que inclui amizade e rivalidade.

“Essa é uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a história dos quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles. São esses encontros da vida que se tornam ‘mania’, obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder”, disse o autor.

A relação de amizade e disputa começa quando Viola e Mavi decidem morar na Ilha do Corvo após receber uma proposta de emprego do milionário empresário do ramo de cibersegurança Molina, que também é patrão da mãe de Mavi, a Mércia. O que Mavi não sabe – ainda – é que ele é seu pai biológico.

Criada por Molina acreditando ser sua filha, Luma namora Rudá desde a adolescência. Apaixonada por culinária, ela viaja para a França, onde estuda em uma renomada escola de gastronomia. No entanto, a jovem decide voltar a viver em Angra, perto de seu amor.

Com a chegada de Viola à ilha, Luma enxerga na nova amiga a companhia que faltava em suas aventuras culinárias. Mas a alegria dura pouco. Um encontro repentino entre Viola e Rudá desperta pensamentos, desejos e sonhos que ganham novas direções.

Elenco