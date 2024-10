Fãs prestam homenagem em porta de hotel onde Liam Payne morreu na Argentina; veja fotos

Fãs de Liam Payne prestaram homenagens na porta do hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina, onde o cantor morreu. O momento de carinho e luto aconteceu na noite dessa quarta-feira (16). No local, velas e flores foram colocadas próximas à entrada do estabelecimento.

O ex-integrante da banda Onde Direction morreu após cair do terceiro andar do prédio. A polícia confirmou o óbito do cantor pouco tempo depois que as autoridades foram chamadas para conter um "homem agressivo" no local.

O tiutlar do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) do País, Alberto Crescenti, informou à imprensa local que Liam caiu de uma altura de 13 a 14 metros e que sua queda foi fatal.

"As 17h04 [horário local] o 911 foi alertado para uma pessoa que estava em um pátio interno do endereço do hotel CasaSur. Por volta das 17h11, uma equipe SAME chegou e constatou que o homem morreu. Infelizmente, ele teve ferimentos com risco de vida resultantes de sua queda, "Não havia possibilidade de ressuscitação", detalhou.

Veja também Zoeira Mãe de Harry Styles presta homenagem a ex-One Direction Liam Payne Zoeira Liam Payne cancelou show no Brasil após infecção renal e adiou novo disco solo dias antes de morrer Zoeira Saiba quem é Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, encontrado morto em hotel

Horas depois da morte do cantor, fãs do One Direction e da carreira solo do artista se reuniram na entrada do CasaSur, para prestarem as últimas homenagens. Veja fotos:

Legenda: Fãs se reunem na porta do hotel onde Liam Payne morreu Foto: Luis Robayo/AFP

Legenda: Fãs se reúnem na porta de hotel onde Liam Payne morreu Foto: Luis Robayo/AFP

Legenda: Fãs se reúnem na porta de hotel onde Liam Payne morreu Foto: Luis Robayo/AFP

Legenda: Fãs se reúnem na porta de hotel onde Liam Payne morreu Foto: Luis Robayo/AFP

Quem é Liam Payne

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido. Ele ficou famoso após participar do programa The X Factor e formar o grupo One Direction junto com Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

O cantor deixa um filho de 7 anos, chamado Bear, fruto do relacionamento com a cantora Cheryl Cole. Os dois ficaram juntos de 2016 a 2018.