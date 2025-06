Conheça a história da 5ª e última temporada de "Stranger Things" e veja trailler

A Netflix revelou detalhes da 5ª e última temporada de "Stranger Things" e divulgou trailler. A primeira parte da temporada será lançada no dia 26 de novembro e a segunda parte no dia 25 de dezembro. Neste sábado (31), o streaming ainda revelou que o episódio final, chegará nas telas no dia 31 de dezembro.

Criada pelos Irmãos Duffer, a série estreou em julho de 2016 e se tornou uma das mais populares da Netflix. Para se ter exemplos em números, a quarta temporada acumulou, sozinha, mais de 140,7 milhões de visualizações mundialmente.

A série também ganhou mais de 70 prêmios no mundo todo, incluindo Emmys e o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild, e recebeu mais de 230 indicações.

Para quem está curioso para saber os detalhes, um trailer também foi divulgado. Personagens favoritos retornam a trama, como Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e Sadie Sink (Max Mayfield).

Veja abaixo o título dos episódios:

Missão Resgate O Desaparecimento de... A Armadilha Feiticeiro Tratamento de Choque A Fuga de Camazotz A Ponte O Mundo "Direito"

O que está por vir

A Netflix também revelou a sinopse dos últimos episódios: O outono de 1987.

Hawkins está marcado pela abertura das Fendas, e nossos heróis estão unidos por um único objetivo: encontrar e matar Vecna.

Mas ele desapareceu e seu paradeiro e planos são desconhecidos. O que deve complicar ainda mais a história é que o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou sua busca por Onze, a forçando a se esconder novamente.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um medo pesado e familiar também se aproxima. A batalha final está se aproximando e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal do que qualquer coisa que eles já enfrentaram antes. Para acabar com esse pesadelo, eles precisarão do grupo inteiro juntos, uma última vez.