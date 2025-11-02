David Harbour é acusado de conduta imprópria por Millie Bobby Brown, diz jornal

O ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper em “Stranger Things”, voltou a ser alvo de polêmicas. Após ser citado no novo álbum da ex-esposa Lily Allen, que expõe supostas traições durante o casamento, o astro agora enfrenta uma nova acusação: desta vez, feita por Millie Bobby Brown, colega de elenco na série da Netflix.

De acordo com o jornal britânico The Daily Mail, Millie, de 21 anos, relatou comportamentos inadequados de Harbour antes do início das gravações da quinta e última temporada do seriado. O veículo afirma que as queixas incluíam até conduta sexual imprópria, o que teria levado à abertura de uma investigação interna. O resultado, no entanto, não foi divulgado.

A Netflix e as equipes dos atores, assim como os criadores da série, os irmãos Duffer, foram procurados pela imprensa, mas não se pronunciaram.

Lily Allen promove álbum que fala sobre ex-parceiro infiel

Enquanto isso, Lily Allen segue promovendo o álbum “West End Girl”, lançado no fim de outubro, no qual fala abertamente sobre um ex-parceiro infiel e com comportamento “disfuncional”, referência direta a Harbour.

O ex-casal, que se separou no início do ano, também colocou à venda sua mansão em Nova York por cerca de US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 43 milhões).

A primeira parte da última temporada de “Stranger Things” estreia no dia 26 de novembro na Netflix