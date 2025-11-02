Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho participa do Domingão com Huck

O cearense Francisco Camelo participa do quadro The Wall, do Domingão com Huck, neste domingo (2). Francisco e a família, de Santa Quitéria, no Interior do Ceará, passaram a ter a história conhecida nas redes sociais quando o vendedor tomou uma decisão para realizar o sonho dos filhos.

Francisco percorreu 218 cidades em sete estados vendendo adesivos para pagar a faculdade de Raimundo Matheus Camelo, seu filho.

"Eu e parte da minha família representaremos Santa Quitéria e o Nordeste, falando sobre como a educação pode transformar vidas e abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. Contamos com a torcida e a energia positiva de todos vocês", divulgou Francisco no Instagram.

ESFORÇOS EM PROL DA EDUCAÇÃO

Em julho deste ano, o Diário do Nordeste contou a história da família. Francisco Camelo chega a ficar 3 meses fora de casa para conseguir o sustento e a realização dos sonhos da sua família

Legenda: Francisco recebeu homenagem do filho. Foto: Pedro Aguiar.

Antes, Francisco sustentava a família, com a sua esposa Lucivânia, vendendo lanches em um carrinho — e por isso tem até hoje o apelido de Francisco da Merenda (nome que também usa em suas redes sociais para contar suas andanças).

Porém, desde a pandemia, resolveu vender adesivos por cidades do Nordeste para ver seus cinco filhos formados.

Legenda: Francisco compartilha a rotina de trabalho nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Nos dias bons, ele diz que chega a vender mais de 250 adesivos. Já as andanças, antes de ter que reabastecer o catálogo, podem durar até três meses. “Aí tem a saudade que a gente sente nessas viagens, visitando o Nordeste e passando meses fora de casa”.

THE WALL

O The Wall é um dos principais quadros do Domingão do Huck, programa é exibido aos domingos, na TV Globo.