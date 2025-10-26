Diário do Nordeste
Dança dos Famosos deste domingo (26) entra na fase do 'mata-mata'

Participantes se apresentarão no ritmo sertanejo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra Luciano Huck, apresentador do quadro 'Dança dos Famosos'
Legenda: Rodrigo Faro, que deixou a competição na repescagem, volta ao palco para uma participação especial.
Foto: Globo/ Rafaela Cassiano.

‘Dança dos Famosos’ entra na fase do “mata-mata" no ‘Domingão com Huck’ de hoje (26). Os competidores David Junior, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Richarlyson se apresentarão no ritmo sertanejo

Nesta nova fase da competição, as notas deixam de ser cumulativas e o participante que obtiver a menor pontuação deixa o quadro. A apresentadora Sabrina Sato é a jurada artística convidada para avaliar as performances.

Rodrigo Faro, que deixou a competição na repescagem, volta ao palco para uma participação especial.

O artista é o convidado de Luciano Huck para o desafio da Maratona da Esperança, iniciativa que faz parte dos projetos apoiados pelo Criança Esperança 2025. Caso o 'Domingão’ consiga alcançar a meta de doações estipulada, Huck relembrará o início da carreira de Faro com o grupo Dominó, propondo uma nova formação para a boy band brasileira.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (27)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.

 

 

 

 

