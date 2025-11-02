William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional

O jornalista William Bonner foi flagrado dançando ao som de "Evidências", música de Chitãozinho & Xororó, após deixar o comando do Jornal Nacional. Em registro publicado nas redes sociais, ele aparece ao lado da esposa Natasha Dantas na festa de despedida depois do telejornal.

Acompanhado de amigos, William não escondeu as risadas, enquanto dançava diante de um registro dele ao lado da Renata Vasconcelos e César Tralli, seu sucessor.

A despedida oficial ocorreu na noite de sexta-feira (31), quando o âncora chamou César Tralli para a bancada. Bonner vai apresentar o Globo Repórter a partir do próximo ano.

Trocas no jornalismo da Globo

A saída de Bonner provocou uma reorganização em cadeia nos telejornais da emissora. Tralli deixou o Jornal Hoje, que passou a ser comandado por Roberto Kovalick. Este, por sua vez, deixou o Hora 1, agora apresentado por Tiago Scheuer.

Tralli também apresentava o Edição das 18h na GloboNews. Natuza Nery foi promovida e assumiu a ancoragem do programa.