Lily Allen lança 'West End Girl' e expõe traição de David Harbour

Depois de sete anos sem lançar um álbum, Lily Allen voltou à música com “West End Girl”, apresentado na sexta-feira (24). O novo trabalho, anunciado de surpresa, surge logo após o divórcio da cantora com o ator David Harbour, conhecido pela série da Netflix “Stranger Things”.

Em entrevista à Vogue britânica, Lily contou que gravou o disco em apenas 16 dias, no fim de 2024, como uma forma de processar as emoções da separação. As letras são diretas e intensas, abordando traições, não monogamia, mentiras e o que ela descreve como o vício em sexo do ex-marido.

“Algumas coisas realmente aconteceram, outras são ficção”, explicou. “Mas tudo foi inspirado no que vivi”.

A faixa-título, “West End Girl”, abre o álbum contando sobre a mudança da família para Nova York. Já em “Sleepwalking”, Lily descreve um casamento sem afeto: “Você não vai me amar, nem vai me deixar. Você não me toca, mas ainda é carente”.

No decorrer do disco, a cantora revela que havia um acordo de não monogamia, mas com regras que foram quebradas. Em “Tennis”, Lily canta sobre descobrir mensagens suspeitas no celular do marido, e em “4chan Stan”, menciona um presente caro que ele comprou para outra mulher: Madeline, nome que aparece repetidamente nas faixas.

O ponto mais contundente vem em “Pussy Palace”, onde ela relata ter voltado à casa do casal e encontrado camisinhas, brinquedos sexuais e fios de cabelo de outras mulheres em um cômodo que acreditava ser um dojo de artes marciais. “Estou olhando para um viciado em sexo?”, questiona na música.

O disco termina com reflexões sobre sobriedade, perda e recomeço, temas que Lily já abordou publicamente. “Mentir para as crianças e dizer que a separação foi mútua... eu vou carregar toda a dor”, canta na faixa final.