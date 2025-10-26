Saiba quem é Laércia Dantas, dona do bordão 'Garçom, tem Pitú?'

Nas últimas semanas, o bordão “Garçom, tem Pitú?” tomou conta das redes sociais e virou febre entre internautas e famosos. O vídeo original, publicado por Laércia Dantas, ultrapassou 23 milhões de visualizações no TikTok e foi reproduzido por celebridades como Pabllo Vittar e Adriane Galisteu.

Moradora de Picos, no Piauí, Laércia é cantora e criadora de conteúdo. Com um teclado e uma base de som, ela interpreta sucessos do forró e do brega, sempre com um toque de humor e espontaneidade. Antes de cada música, ela solta o bordão que a consagrou: “Garçom, tem Pitú? Traz!”.

A frase, que faz referência à tradicional cachaça pernambucana Pitú, se tornou marca registrada da artista, e até foi incorporada à sua biografia nas redes sociais. No Instagram, Laércia soma mais de 790 mil seguidores, e no TikTok, mais de 800 mil.

O sucesso chamou a atenção de influenciadores e artistas. Ela, inclusive, foi convidada por Carlinhos Maia para uma confraternização e chegou a conversar por vídeo com a cantora Roberta Miranda, que demonstrou carinho e apoio à nova sensação da internet.

Em meio ao reconhecimento, Laércia contou que está focada em novos projetos musicais e gravando em estúdio, o que explica sua presença um pouco menor nas redes. Mas o público pode ficar tranquilo: o bom humor e o bordão “Garçom, tem Pitú?” continuam firmes no repertório da cantora.