Não ganhou na Mega da Virada? Saiba quando será o próximo sorteio da Mega-Sena

A Mega da Virada sorteou mais de R$ 635 milhões na última terça-feira (31), mas a chegada do novo ano também significa a vinda de novos sorteios regulares da modalidade. O primeiro do ano, a Mega-Sena 2811, acontecerá na noite deste sábado, 4 de janeiro, a partir das 20h.

O prêmio, no entanto, não é tão expressivo quanto o anterior. Agora, ele retorna à faixa mínima de R$ 3,5 milhões, com apostas que podem ser feitas em qualquer lotérica da Caixa ou pela internet até as 19h do sábado. Um jogo custa a partir de R$ 5.

A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – disponível também por celular, computador ou outros dispositivos.

Vale lembrar que é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

