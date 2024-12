Recorde: Brasil recebe 6,6 milhões de turistas estrangeiros em 2024

O Brasil atingiu recorde na entrada de turista estrangeiros no País, recepcionando 6.621.795 milhões viajantes do exterior em 2024. A quantidade é a maior da série histórica, iniciada em 1970, e supera o marco histórico de 2018, quando 6,6 milhões de estrangeiros escolheram destinos brasileiros para viagens de lazer ou negócio durante o ano.

Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo nesta terça-feira (31).

O número de visitantes internacionais superou a meta prevista pelo Plano Nacional do Turismo (PNT) 2024/2025, que colocava o Brasil como destino de 6,4 milhões de turistas internacionais. Para 2025, o objetivo é que dado suba para 6,9 milhões.

Em relação ao ano de 2023, houve um crescimento de 12% do turismo estrangeiro no País. No ano passado, 5,9 milhões de viajantes de outras nacionalidades estiveram aqui.

Para 2025, o Governo Federal anunciou investimento de R$ 63,6 milhões em novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), que prevem atração de novos voos em rotas nacionais.

A expectativa é que sejam gerados ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano. O número já impacta em recorde em assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação com o verão de 2023/2024.

Além disso, no próximo ano, o Brasil se prepara para receber importantes eventos, como a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, e a reunião do BRICS, em Brasília, que devem atrair milhares de visitantes internacionais para o país.

Confira o turismo internacional no Brasil nos últimos 10 anos:

2024: 6,621 milhões

2023: 5,9 milhões

2022: 3,6 milhões

2021: 745,8 mil

2020: 2,1 milhões

2019: 6,3 milhões

2018: 6,62 milhões

2017: 6,58 milhões

2016: 6,54 milhões

2015: 6,3 milhões