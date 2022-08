Turista é assassinado a tiros em resort de luxo da Bahia

Um turista foi assassinado a tiros em um resort de luxo em Salvador, nesta quinta-feira (25). Conforme a Polícia Civil da Bahia (PCBA), um homem entrou o local e atirou contra a vítima, natural da capital baiana, mas moradora do Ceará.

O turista foi identificado como Victor Gutemberg Bezerra Ramos, de 29 anos. O homem estaria tomando sol na área da piscina. De acordo com o G1 BA, ele é empresário do ramo de veículos.

O hotel onde o homicídio ocorreu fica no bairro Stella Maris, no sentido do litoral norte de Salvador. A ocorrência segue em andamento, conforme a PCBA.

"Um homem invadiu o local e atirou contra a vítima, que era natural da capital baiana, mas residia no Ceará. As guias de remoção e de perícia foram expedidas. Autoria e motivação são apuradas", informou a Polícia baiana.

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a unidade responsável pelas investigações do assassinato.