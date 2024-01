Parte de prédio histórico desaba em Salvador; veja vídeo do momento

Parte do prédio onde funcionava o antigo Restaurante Colon por 107 anos, em Salvador, desabou na manhã desta quinta-feira (25). O local foi citado na obra "O Sumiço da Santa", de Jorge Amado. O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As informações são do jornal o GLOBO.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o momento do desabamento. Pessoas que estavam próximas da estruturam correram no momento do estrondo.

O local já apresentava risco de ruir, tendo sido evacuado em 2020. Os proprietários foram notificados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Conforme a Defesa Civil de Salvador, o prédio foi interditado na quarta-feira (24). Ainda conforme o órgão, em setembro de 2020, foi realizado uma vistoria. Na época, foi orientado que o proprietário suspendesse todas as atividades comerciais.