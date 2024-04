Paciente é morto a tiros durante exame de raio-X na Bahia

Filipe Batista Lobo, um paciente de 27 anos que estava internado após uma tentativa de homicídio, foi morto a tiros enquanto era submetido a um exame de raio-X em um hospital de Brumado, no interior da Bahia, nesse domingo (28). As informações são do portal Uol.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos disparando diversas vezes contra a vítima. De acordo com a publicação, Filipe deu entrada no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto na madrugada de sábado (27), com ferimentos graves após homens armados invadirem sua casa, no bairro Baraúna.

Um dia após a internação, a dupla criminosa entrou no hospital se passando por paciente, alegando que precisava de atendimento médico. Eles abordam uma enfermeira enquanto seguram armas nas mãos.

Os suspeitos foram até o setor de raio-X, onde Filipe estava, e disparam diversas vezes contra a vítima. Em seguida, fugiram ''deixando uma situação de muita tensão e pânico entre os servidores e pacientes que estavam no hospital'', informou a Secretaria Municipal de Saúde, em nota.

A Polícia Militar realizou a prisão de um dos homens. O outro comparsa ainda segue foragido. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.