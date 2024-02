Jovem de 20 anos tem braço esmagado em parque de diversões na Bahia

Um jovem de 20 anos, identificado como Andrei Peroba, teve um braço esmagado após um acidente em um parque de diversões em Cajazeiras, Salvador, na quinta-feira (15). Ele segue no hospital e tem possibilidade de ter o braço amputado.

No momento do acidente, Andrei foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O caso ocorreu por possível falha no brinquedo. Os irmãos e uma prima de nove anos estavam no brinquedo que imita um pêndulo, se movendo de um lado para o outro, quando o equipamento desabou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Andrei ainda preso no brinquedo momentos após o acidente. Também é possível ver sangue no local. O caso de André Peroba foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.

A irmã de André, Andreia Peroba, de 17 anos, também estava no brinquedo e se feriu, mas sem gravidade. Ela foi atendida e já recebeu alta, enquanto o irmão segue internado.

Parque interditado

As hipóteses trabalhadas pela Defesa Civil de Salvador são de falha mecânica e falta de manutenção do brinquedo. O parque foi interditado Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) nesta sexta-feira (16).

Ele deverá permanecer fechado até que os resultados periciais técnicos estejam concluídos. De acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), há o prazo de 10 dias até os resultados serem concluídos, indicando as causas do acidente.