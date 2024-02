Empresário morre afogado ao bater cabeça e cair de moto aquática

O empresário de frutas e verduras Janilson Mascarenhas, 43 anos, morreu afogado após cair da moto aquática que pilotava na Baía da Camamu, na península de Maraú, no sul da Bahia. O acidente ocorreu no último sábado (10). As informações são do g1.

O homem, que morava em Itabuna, era natural da cidade de Poções, no sudoeste da Bahia, onde foi enterrado nesta segunda-feira (12). Conforme detalhou a família da vítima ao portal, ele sofreu uma pancada na testa, caiu da moto aquática e se afogou. Não foi detalhado como e em que ele teria batido a cabeça.

Veja também

A Marinha detalhou que militares da Capitania dos Portos de Ilhéus faziam uma inspeção naval na região de Camamu quando souberam do acidente e seguiram para o resgate do empresário. No local, os militares ainda tentaram reanimar a vítima, sem sucesso.