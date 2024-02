Duas pessoas foram presas na Sapucaí em flagrante por preparar comida do Camarote em banheiro

Duas pessoas foram presas no sambódromo do Rio de Janeiro, neste domingo (11), por estarem servindo comida preparada em um banheiro masculino. Elas eram as responsáveis pelo camarote Lounge Sapucaí e pelo fornecimento de alimentação no local.

De acordo com a Promotoria de Justiça que atuou no plantão judiciário, os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário, junto a objetos como meias e mochilas. Cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no local e no camarote foram descartados pela equipe de fiscalização.

O local também não dispunha sequer de refrigerador para o armazenamento dos alimentos. A prisão em flagrante ocorreu por armazenamento impróprio de alimentos. O ingresso mais barato para o local custava R$ 2.790. Para o domingo, todas as entradas estavam vendidas.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou a vistoria em conjunto com agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio (IVISA-Rio) e da Polícia Civil.

Durante a ação, mais quatro camarotes vistoriados apresentaram irregularidades que foram ajustadas em decorrência da atuação conjunta dos órgãos públicos.