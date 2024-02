Homem que fazia xixi na margem de rio é derrubado por outro que levou um tombo

O técnico de informática Adalmiro Sobral, de 35 anos, achava estar sendo vítima de um assalto quando despencou de uma altura de cerca de 4 metros, enquanto fazia xixi nas margens do Rio São Francisco, em Propriá (SE), a 100 km de Aracaju.

A queda, no entanto, foi provocada por outro homem, que tropeçou, levou um tombo numa escadaria e se chocou com Adalmiro. O caso aconteceu na quinta-feira (8), durante a comemoração do aniversário da cidade, segundo informações do g1.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Adalmiro fica na beira da escadaria para fazer xixi, quase ao mesmo tempo em que o outro homem se desequilibra em um desnível, tropeça e cai da escada, esbarrando no técnico.

Adalmiro caiu e bateu a cabeça, mas foi socorrido por um amigo para o hospital e não teve complicações. O outro homem também foi socorrido, sem gravidade. Ele não foi localizado pela reportagem do g1.

O técnico de informática só entendeu o que tinha acontecido ao ver as câmeras de segurança.