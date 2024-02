Homem é flagrado pendurado em janela para gravar vizinha em BH

Um homem de 25 anos está sendo investigado por suspeita de importunação sexual contra vizinha. No dia 27 de dezembro, ele foi flagrado pendurado em janela, usando o celular para gravar uma mulher de 43 anos, que mora no apartamento logo abaixo do dele, em um condomínio de Venda Nova, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações são do Uol.

O inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais, considerando a gravação feita por vizinhos do momento em que o suspeito se pendura da janela do próprio apartamento. Para conseguir acessar a janela da mulher, que está com a luz acessa, ele amarra o celular em uma corda e desce o aparelho eletrônico.

Após a ocorrência, os moradores alertaram o porteiro do condomínio. De acordo com o boletim de ocorrência, o comportamento suspeito do jovem já tinha sido percebido. A vítima procurou alguns vizinhos, que confirmaram a gravação, e posteriormente acionou a polícia. Na delegacia, detalhou que apesar de conhecer o homem e a esposa dele, não mantinha intimidade.

Veja também

Suspeito nega acusação

O advogado da vítima, Greg Andrade, relatou ao Uol que o homem negou a acusação após ser questionado por policiais. O suspeito justificou que se colocou para fora da janela para "matar um inseto na parede". Já a esposa do jovem de 25 anos disse que ele tinha o hábito de se colocar para fora a fim de "estalar as coisas".

Para Greg, o suspeito deveria ter sido preso em flagrante, pois as imagens são "absurdas". Na Justiça, o advogado solicitou uma medida cautelar para ter acesso ao aparelho celular do jovem. No entanto, ainda não teve autorização.

A vítima revelou ao advogado que está "apavorada", pois não sabe o que contém a gravação. Ela tem o costume de ficar seminua no próprio quarto, e não quer que as imagens "rodem o mundo".