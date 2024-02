Mordida de barata nos olhos? Web levanta hipótese após jovem acordar com hematomas nos olhos

Ir dormir em perfeito estado e acordar com os olhos inchados e cheios de hematomas. Foi o que aconteceu com Gustavo Henrique de Moura de Oliveira, de 20 anos. Morador de Goiânia, o jovem explicou a situação por meio de um vídeo nas redes sociais, que já acumula mais de 14 milhões de visualizações.

Foto: Reprodução/TikTok/@ofgustavinn_

"Eu não sei se foi alguma reação alérgica. Eu sou bem alérgico a tudo. Mas simplesmente não sei o que pode ter acontecido", contou Gustavo no vídeo. O empresário também explicou que já foi ao médico, mas ainda não descobriu o que causou a situação.

Ao g1, ele detalhou como lidou com a surpresa: “Quando eu olhei no espelho assustei demais. Falei: 'Meu Deus do céu, o que aconteceu?'. Ninguém espera dormir e acordar desse jeito. Parece até história de filme. Minha mulher quase caiu para trás, tadinha!”.

O jovem disse que não sentiu dores, no entanto, em locais muitos claros sentiu um incômodo na região arroxeada.

Veja também

É ou não é mordida de barata?

Apesar do resultado do exame de sangue ainda não ter saído, Gustavo afirma que não foi mordida de barata. “Eu nem sabia que barata mordia”, disse ele.

“MORDIDA DE BARATA??? Vou dormir com a cabeça dentro de um saco”, escreveu uma pessoa nos comentários. Em outra interação, um usuário brincou: “Mano isso já aconteceu comigo também, o boxeador fantasma escolhe certas pessoas para lutar no mundo dos sonhos”.

O jovem ainda não atualizou os seguidores sobre o que causou o mistério. Nos vídeos em que aparece, Gustavo já apresenta melhora, e a região atingida aparece menos inchada.