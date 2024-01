Acidente de barco deixa ao menos cinco mortos na Bahia; veja o que se sabe

Cinco pessoas morreram após um barco virar na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, na noite desse domingo (21). A embarcação fazia o transporte de passageiros na região entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, no interior da Baía de-Todos-os-Santos. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a Marinha do Brasil, as vítimas são quatro adultos e uma criança. Buscas por desaparecidos seguem nesta segunda-feira (22).

Outras seis pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Três vítimas, sendo duas crianças de 6 e 1 ano e uma mulher de 56 anos, foram transferidas para Salvador.

Embarcação lotada

Conforme o g1, testemunhas disseram que a embarcação, que tem capacidade para 10 pessoas, estava lotada. Ainda conforme os relatos, uma possível discussão entre os passageiros teria gerado uma confusão. Os ocupantes teriam corrido para um dos lados da embarcação, que virou.

A Marinha informou que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) pela CPBA, para apurar as causas e circunstâncias do acidente.