Chuvas volumosas devem atingir o Ceará e parte do Nordeste até sexta-feira (26), alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de "chuvas volumosas" para praticamente toda a região Nordeste até a manhã da próxima sexta-feira (26).

Segundo o aviso, as chuvas mais expressivas devem atingir, principalmente, os estados do Ceará, Bahia e Piauí, com volumes acumulados superiores a 100 milímetros (mm).

Veja também

Pela previsão do órgão, isso acontecerá porque alguns dos principais sistemas meteorológicos típicos de verão, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e a provável formação de um canal de umidade, organizada pela presença de um sistema de baixa pressão no oceano, contribuirão para a ocorrência de pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Legenda: Mapa mostra o acumulado de chuvas previsto para o Nordeste Foto: Divulgação Inmet

Umidade do solo

Apesar da possibilidade de causar transtornos, ainda conforme o Inmet, a chuva registrada será responsável também por mudar o cenário quente e seco registrado na última semana, especialmente no semiárido. "Além disso, a chuva ainda vai colaborar para o aumento da umidade no solo e aporte hídrico dos reservatórios de água", destaca o instituto.