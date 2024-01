Incêndio no Parque do Cocó é controlado e equipes seguirão no local para evitar novos focos

Após cinco dias, o incêndio no Parque Estadual do Cocó foi controlado, informou pelas redes sociais o governador Elmano de Freitas (PT). De acordo com ele, equipes do Corpo de Bombeiros seguirão no local ao longo deste domingo (21) e na madrugada para evitar novos focos de fogo.

"Informo aos cearenses que, após mais um dia de trabalho intenso do nosso Corpo de Bombeiros, o incêndio no Parque Estadual do Cocó foi controlado", iniciou Elmano na postagem. "Mesmo assim, as equipes manterão a vigilância durante todo o resto do dia e por toda a madrugada para evitar novos focos na área atingida", seguiu.

O governador parabenizou as equipes do Corpo de Bombeiros, da Secretaria do Meio Ambiente e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) pela ação de controle das chamas. "O trabalho segue agora para rigorosa apuração das causas do incêndio", ressaltou.

Incêndio no Cocó: início ainda na quarta-feira (17)

O primeiro foco de fogo no Parque do Cocó foi identificado na quarta-feira (17) à noite no local, tendo sido debelado no mesmo dia. No entanto, novas chamas se alastraram pela vegetação a partir da quinta-feira (18).

No segundo dia, a fumaça fruto do incêndio se espalhou por 20 quilômetros, atingindo não somente diversos bairros de Fortaleza, como Joaquim Távora, São João do Tauape, Parquelândia e Pici, mas até áreas da Região Metropolitana.

Ainda na quinta-feira, a informação oficial do Corpo de Bombeiros era a de que o fogo já havia consumido uma área com o tamanho de, aproximadamente, quatro campos de futebol.

Legenda: Governador Elmano de Freitas parabenizou as equipes dos bombeiros, brigadistas da Secretaria do Meio Ambiente e policiais militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente pela ação de controle do fogo Foto: Reprodução / Instagram

Fogo "subterrâneo"

No terceiro dia do incêndio, na sexta-feira (19), o coronel do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto, detalhou à TV Verdes Mares que havia focos de "fogo de turfa" na região — ou seja, uma chama de queima mais lenta e que atinge um nível abaixo da superfície.

No quarto dia do incêndio, no sábado (20), a maioria dos focos de fogo já havia sido apagada pelo Corpo de Bombeiros. O combate às chamas incluiu uso do chamado líquido gerador de espuma (LGE) e de drones com câmera térmica.

As trilhas do Parque e o passeio de barco pelo rio foram suspensos. No mesmo dia, um homem de 44 anos foi flagrado ateando fogo em uma vegetação próxima ao local.

Balanço mais recente

O balanço mais recente divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã deste domingo (21) havia informado que os focos de incêndio das "áreas de trabalhos definidas" haviam sido apagados, mas “pequenos focos em pontos isolados" ainda permaneciam ativos na ocasião.