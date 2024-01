Incêndio no Parque do Cocó já consumiu área equivalente a quatro campos de futebol, em Fortaleza

O Parque Estadual do Cocó registra foco de incêndio, nesta quinta-feira (18), em Fortaleza. Equipes do Corpo de Bombeiros combatem as chamas, que estão em um local de difícil acesso e já consumiram uma área de aproximadamente quatro campos de futebol. A fumaça gerada pela combustão da vegetação é avistada a quilômetros de distância.

A corporação detalhou que outro foco de fogo foi identificado no dia anterior, mas foi debelado por volta de 21h30min. No entanto, novas chamas, que continuam ativas, foram registradas nesta manhã.

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros atuam no combate ao incêndio na área de proteção ambiental. Segundo a instituição, os agentes atuam a pé e usam bombas costais para dispersar água e extinguir as chamas.

"A falta de acesso para as viaturas e até para a guarnição dificulta o combate. O mato seco e o vento forte também não ajudam", detalha o capitão Dutra, que atua na assessoria de imprensa da corporação.

Legenda: Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio Foto: divulgação/CBMC

Conforme o militar, ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio no Parque do Cocó: "Não houve relatos de acidentes que pudessem, de modo secundário, ter iniciado este incêndio, como, por exemplo, um carro ter pego fogo e este fogo ter se alastrado para a vegetação e/ou uma fiação elétrica ter caído e atingido a vegetação. Como também, nenhum relato de queda de raio."

Legenda: O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas Foto: Leabem Monteiro/SVM

Até a publicação deste material, os agentes que atuam no local também não encontraram sinais de que o fogo foi causado por ação humana. "Não encontraram nenhum indício tipo fogueira", exemplifica o capitão.

Cheiro de fumaça é sentido em vários bairros

O cheiro da fumaça tem sido sentido, nesta sexta, em vários bairros de Fortaleza, como Aldeota, Dionísio Torres, São João do Tauape, Joaquim Távora e Bairro de Fátima. No entanto, há relatos, também, de bairros mais distantes sendo afetados, como São Gerardo, Damas, Parquelândia e Pici.

Por volta de meio-dia, o céu das regiões próximas à unidade de conservação já estava completamente cinzento.

Legenda: A fumaça do incêndio no Parque do Cocó tomou conta do céu no Dionísio Torres Foto: Renato Bezerra

