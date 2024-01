Avião colide em poste e explode sobre rodovia no Chile; veja vídeo

Um avião se envolveu em um acidente, nessa segunda-feira (15), enquanto atuava para combater um incêndio florestal na cidade de Talca, no Chile. A aeronave sobrevoava a poucos metros do chão quando bateu uma das asas contra um poste, "capotando" e explodindo no ar antes de cair sobre uma rodovia. O acidente aéreo foi registrado por motoristas, que capturaram o momento da queda.

VEJA QUEDA DE AVIÃO NO CHILE

🇨🇱 1 morto e 3 feridos na queda de um avião que combatia incêndios florestais no Chile.



🛩️ 1 dead and 3 injured in the crash of a plane fighting forest fires in Chile. pic.twitter.com/WFsw4avfAF — Tarciso Morais (@TarcisoRenova) January 15, 2024

#Chile 🇨🇱 Um pequeno avião que prestava serviços à CONAF e combatia um incêndio caiu na Rota 5 Sul em Talca, região de Maule, depois que uma de suas asas colidiu com um poste de linha de energia. pic.twitter.com/Uhb5kzr2EI — World Events 🌎 (@Eventmund) January 16, 2024

O veículo estava a serviço da Corporação Florestal Nacional do Chile (Conaf) e, devido à queda, ficou bastante danificado. O piloto foi resgatado das chamas provocadas pelo acidente, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas na ocasião, conforme detalhes da corporação. As informações são do jornal chileno La Nación.

Veja também

Em nota, o órgão lamentou o falecimento do condutor, identificado como sendo o espanhol Fernando Solans, e prestou condolências à família da vítima. "[Ele] passa a fazer parte do legado dos mártires que deram suas vidas para salvaguardar o patrimônio de nosso país, e assim proteger a vida de seus habitantes", disse o comunicado.

A Conaf ainda declarou que está trabalhando com as autoridades nas investigações sobre o acidente e se comprometeu a fornecer todas as informações de que dispõe, a fim de ajudar a esclarecer as causas e circunstâncias em que ocorrera o acidente.