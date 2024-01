Vulcão entra em erupção na Islândia e cidade-foco é evacuada

Mais um vulcão entrou em erupção no mundo, neste domingo (14). O caso, desta vez, foi no sudoeste da Islândia, mais especificamente a pequena cidade pesqueira de Grindavik, que foi evacuada para evitar danos. Segundo o presidente Gudni Johannesson, “não há vidas em perigo, embora as infraestruturas possam estar ameaçadas”.

Grindavik foi evacuada pela segunda vez – e 5° desde 2021 – em um mês por risco de erupção devido a atividades sísmicas. Por isso, barreiras de terra e rochas têm sido construídas pelas autoridades nas últimas semanas, a fim de conter a chegada da lava. Mas não tem sido de todo eficaz.

“De acordo com as primeiras imagens do voo de vigilância da Guarda Costeira, abriu-se uma fenda em ambos os lados das defesas que começaram a ser construídas a norte de Grindavík”, informou o Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO).

Atividade vulcânica

Em dezembro, houve uma erupção no sistema vulcânico Svartsengi, demandando a evacuação dos 4 mil habitantes de Grindavik e o fechamento do spa geotérmico Lagoa Azul, um ponto turístico da região.

O ponto tem intensa atividade vulcânica devido a estar entre duas das maiores placas tectônicas do planeta, a da Eurásia e da América do Norte.