Incêndio no Cocó: especialista alerta para cuidados com inalação de fumaça

O incêndio que atinge o Parque do Cocó, nesta quinta-feira (18), tem gerado grande quantidade de fumaça, que se espalha por diversos bairros de Fortaleza. O céu cinza é visto em diversos pontos da Capital, e o cheiro forte é sentido até em ambientes internos, segundo relatos de moradores.

O médico otorrinolaringologista João Flávio Nogueira alerta para os cuidados necessários nesta situação, já que a fumaça advinda de incêndio florestal tem componentes que podem ser prejudiciais à saúde, causando efeitos como irritação no nariz, garganta e olhos.

"Além da fumaça em si, o monóxido de carbono, você tem o componente da queima de alguns agentes que podem estar junto com a floresta, como plástico, alguma coisa de lixo que esteja lá também, e isso pode causar problemas e irritações nas vias áreas, principalmente as mais superiores, nariz e garganta. Então, a pessoa vai sentir muita ardência no nariz, na garganta, ardência nos olhos, quando a inalação e a exposição são mais frequentes à fumaça", detalhou.

Como se prevenir

Segundo o especialista, estar em um ambiente arejado é uma das principais medidas para tentar não inalar os gases tóxicos. Deixar o ar circular impede, por exemplo, que a fumaça fique retida em algum cômodo da casa. Outra orientação, segundo o médico, é usar máscara, que ajuda a filtrar as partículas mais nocivas da fumaça.

"É importante lavar bem o nariz com soro fisiológico algumas vezes por dia, e se essa irritação persistir tanto no nariz, quanto na garganta, quanto nos olhos e até mesmo no pulmão, se a pessoa tiver uma tosse muito persistente, aí tem que procurar um serviço médico para avaliação dos danos", orienta o médico.

Cheiro de fumaça é sentido em vários bairros

O cheiro da fumaça tem sido sentido, nesta quinta, em bairros como Aldeota, Dionísio Torres, São João do Tauape, Joaquim Távora e Bairro de Fátima. E há relatos, também, de bairros mais distantes sendo afetados, como São Gerardo, Damas, Parquelândia e Pici.

O incêndio no Cocó já afetou área equivalente a quatro campos de futebol. Os bombeiros atuam no combate às chamas.

