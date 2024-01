Incêndio no Cocó: Bombeiros usam espuma para combater chamas no 4º dia; trilhas são suspensas

O combate ao incêndio no Parque do Cocó, maior área verde de Fortaleza, segue desde a última quarta-feira (17). Agentes do Corpo de Bombeiros e brigadistas utilizam diversas técnicas na identificação e combate às chamas, incluindo drones com câmera térmica e líquido gerador de espuma (LGE). Em meio aos trabalhos, as trilhas e passeios foram suspensas à população.

Neste sábado (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que, das quatro áreas de incêndio mapeadas, três tiveram seus focos totalmente apagados. Apenas um foco permanece ativo, com pontos isolados em troncos de árvores e raízes.

Os bombeiros militares chegaram a aplicar o LGE, cuja espuma atua por meio de resfriamento e abafamento. Isso evita que áreas queimadas e ainda aquecidas voltem a pegar fogo. Além disso, ajuda a controlar os focos de incêndio que permanecem ativos.

A câmera térmica de um drone permite uma vistoria de como está a situação no local durante o prosseguimento do combate. Segundo o comandante-geral do CBMCE, coronel Cláudio Barreto, as equipes seguem no local nesta noite para "controle do último foco que verificamos estar ativo".

Passeios fechados

Para garantir a segurança de possíveis visitantes neste fim de semana, a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) informou que os acessos às trilhas e navegação pelo rio no Parque do Cocó foram suspensos enquanto durar o combate ao incêndio.

A Pasta ressaltou o engajamento de brigadistas da Sema, do Corpo de Bombeiros do Ceará e Defesa Civil "para apagar as chamas e devolver o Parque do Cocó à normalidade". Os agentes receberam doações de água e alimentos de empresas privadas.

Homem fazia fogo no Parque

Ainda durante os trabalhos de mitigação das chamas, um homem de 44 anos foi flagrado neste sábado (20) ateando fogo na vegetação de uma área próxima ao Parque.

Ele foi levado ao 2º Distrito Policial (DP), mas foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime ambiental.