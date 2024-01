Incêndio no Parque do Cocó apresenta poucos focos em pontos isolados neste sábado (20)

O incêndio no Parque do Cocó permanece ativo na manhã deste sábado (20), mas já apresenta poucos focos em pontos isolados. Durante a madrugada, os bombeiros atuaram no combate às chamas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o fogo está presente em alguns troncos de árvores e raízes. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) utilizou bombas de água para atuar nos focos de calor.

"Um drone com câmera térmica também auxiliou as equipes na vistoria de como está a situação", informa um trecho da nota da SSPDS.

Áreas de atuação

A equipe do Corpo de Bombeiros permanece dividida em três grupos, que estão presentes em duas áreas:

Avenida Sebastião de Abreu, no sentido do bairro Cidade 2000; Avenida das Adenenteras, no sentido do rio Cocó.

As três equipes estão atuando nos focos de incêndio da sua área até que sejam debelados completamente.

Entenda o caso

Na quarta-feira (17), os bombeiros foram acionados para apagar um incêndio no parque estadual. O fogo foi contido durante a noite, mas na manhã de quinta-feira, um novo foco de incêndio surgiu na região.

Os focos de calor em área de difícil acesso e uma espécie de fogo subterrâneo dificultaram o combate ao incêndio. Conhecido também como "fogo de turfa", este tipo de chama tem uma queima mais lenta e atinge uma camada abaixo do nível da superfície, e nem sempre é visível, como detalhou o coronel do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto.

"O processo [de combate] é lento. [...] Esse fogo não está na superfície, é um 'fogo de turfa', ou seja, ele está debaixo da terra. Isso dificulta cada vez mais o nosso trabalho", disse à TV Verdes Mares.

Na sexta-feira (19), o comandante informou que havia a possibilidade do incêndio ser controlado até o fim da tarde do mesmo dia. No entanto, a alta temperatura em Fortaleza impactou no número de focos de calor.