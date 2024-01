Incêndio no Parque do Cocó: bombeiros devem continuar combate durante o fim de semana

O Parque do Cocó segue com focos de calor, em meio a incêndio que já dura três dias, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE) continuará o trabalho de combate na noite desta sexta-feira (19). A expectativa é que o trabalho entre pela madrugada de sábado (20), caso as equipes não consigam controlar a situação.

“É in loco mesmo, não tem outra alternativa, mas vamos permanecer aqui. A noite toda, a madrugada toda e amanhã, se for preciso, até domingo também, mas o mais importante é que iremos dar essa atenção especial a esse espaço em que nós estamos, que é um espaço em que o fogo está direcionado próximo a Avenida Sebastião de Abreu”, informou o coronel Cláudio Barreto, em nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta noite.

Mais cedo, o comandante informou que havia a possibilidade do incêndio ser controlado até o fim desta tarde, o que não ocorreu por conta do aumento da temperatura em Fortaleza. Haviam somente três focos de calor, mas eles aumentaram.

Legenda: Incêndio é combatido desde a última quarta-feira (17) Foto: Ismael Soares

No entanto, "agora (início da noite), a gente já observa que diminuiu bastante, e isso ocorreu diretamente em função do trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, que está atuando diretamente nesses focos".

Controle de focos de calor

Não há mais fogo na superfície do Parque do Cocó. Os trabalhos seguirão com auxílio de uma aeronave do Ciopaer, que usa a técnica Bambi Bucket — uma bolsa utilizada para captar água e arremessá-la sobre as chamas —, além dos bombeiros militares dentro do parque.

"Os militares estão divididos em três grupos – sendo um deles atuando pela Avenida Sebastião de Abreu, indo sentido ao bairro Cidade 2000, e os outros dois grupos estão dentro do parque, vindo no sentido contrário. Essa divisão acontece com a ideia de os três grupos se encontrarem e concentrarem os focos de incêndio em um só local, até o fogo ser completamente debelado", pontua nota da SSPDS.

Os bombeiros possuem apoio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE); de brigadistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e bombeiros da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no Ceará (Cedec) do CBMCE.