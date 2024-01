Bombeiros ainda combatem incêndio no Parque do Cocó e trabalham em 'pontos de calor' nesta sexta

No terceiro dia de incêndio no Parque do Cocó, bombeiros ainda seguem no combate e trabalham nesta sexta-feira (19) para extinguir "focos de calor". Segundo o coronel Cláudio Barreto, restam três focos que podem ser controlados até o fim desta tarde, mas há possibilidade de que as altas temperaturas causem novos pontos de chamas.

Há uma divisão de três grupos no parque: um atua na Avenida Sebastião de Abreu, sentido Cidade 2000 e os outros dois se encontram dentro do Cocó, sentido contrário. Nesta manhã, haviam sete focos de calor, e o trabalho conjunto conseguiu extinguir quatro deles.

"Com o clima e a temperatura altíssima, pode ser que aconteçam outros focos na nossa área. Mas aqui dentro tenho duas equipes atuando nesses focos, como também a equipe do Meio Ambiente. Já acionei a SSPDS para pedir uma aeronave para poder nos ajudar a controlar esses focos de calor. Se alastrar não vai [o fogo]. O que estamos fazendo é contendo esse incêndio em determinado local só", aponta o coronel em entrevista à TV Verdes Mares.

Nesta madrugada, segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os agentes fizeram os chamados desbastes no terreno para impedir que o fogo se propague: "Os bombeiros militares contam com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), além de brigadistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema)".

Além da vegetação queimada e árvores derrubadas, os bombeiros avistaram diversos répteis como cobras e tartarugas mortos. Entretanto, outros animais como gatos e raposas foram encontrados vivos. Ainda não há como precisar o tamanho do prejuízo.

Veja também

Fumaça se espalhou por 20 km

Desde a última quarta-feira (17), segundo o coronel Barreto, a fumaça gerada pelo fogo se espalhou 20 quilômetros, e chegou até locais como Caucaia, na Grande Fortaleza. Diversos bairros na Capital também registram o céu acinzentado, inspirando cuidados, em especial, com criança e idosos, conforme alerta os Bombeiros.

A motivação do incêndio ainda não foi descoberta pelas autoridades. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, na noite dessa quinta-feira, para auxiliar nas investigações do caso.