Menino que estava desaparecido em Fortaleza é encontrado

Uma criança desaparecida foi encontrada após buscas da Polícia Civil do Ceará, na noite de quinta-feira (18), em Fortaleza. O garoto de 12 anos estava sumido desde a manhã da terça-feira (16) e havia sido visto pela última vez no bairro Cristo Redentor.

Após um trabalho de busca ativa e ininterrupto de diversos órgãos, a Polícia Civil, com apoio de equipes da Guarda Municipal de Fortaleza, localizou o menino no terminal do bairro Antônio Bezerra.

Para auxiliar na localização rápida da criança, a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil, acionou o Amber Alerts Brasil.

A ferramenta de alertas urgentes foi estabelecida nos Estados Unidos e adotada pelo Brasil em 2023. O sistema é ativado em casos de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças.

O alerta dispara publicações nas plataformas da Meta – Instagram e Facebook – para anunciar a descrição da criança, além de descrições de qualquer suspeito de envolvimento no desaparento da vítima.

Ações de enfrentamento

Esta foi a segunda vez que a Polícia Civil do Ceará acionou o Amber Alerts Brasil para localização de uma criança.

Legenda: Alerta Amber já é presente em mais de 30 países Foto: Divulgação/Facebook

A ferramenta utilizada no Ceará faz parte das ações de enfrentamento a pessoas desaparecidas no Estado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) assinou, em agosto do ano passado, um termo de pactuação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), manifestando interesse em participar do Projeto de Busca de Pessoas Desaparecidas.

Com a assinatura, o Ceará tornou-se um dos dois estados brasileiros, além do Distrito Federal, a participar da iniciativa desenvolvida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP).

A tecnologia Amber Alerts permite a divulgação, nas plataformas digitais da Meta, de fotos de crianças e adolescentes até 17 anos, que estão desaparecidas por alguma circunstância. A tecnologia é adotada, atualmente, por 30 países. Quando o Amber é ativado, um comunicado é encaminhado às plataformas da Meta para publicar o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido.