Suspeitos de envolvimento em apostas esportivas manipuladas são presos no Meireles, em Fortaleza

Quatro homens suspeitos de envolvimento em apostas esportivas manipuladas e fraude em cartões de crédito foram presos na noite de quarta-feira (17), no bairro Meireles, em Fortaleza. O grupo foi autuado em flagrante pela Polícia Militar por fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa

Os suspeitos foram identificados como os irmãos Abimael Lucas Bastos Pina, de 23 anos, e Felipe Cauã Bastos Pina, 19, além de Kayron Victor Maciel Lopes, 19, e Carlos Eduardo Nogueira Feitosa, também de 19 anos.

Felipe Cauã chegou a responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas quando era adolescente. Os suspeitos foram levados para o 2º Distrito Policial (2º DP) e estão à disposição da Justiça.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), o grupo se reunia com frequência em um posto de combustíveis da região e cometia fraudes em cartões de crédito. Policiais acompanhavam as ações durante uma semana antes da abordagem.

Na ação, foram apreendidos uma máquina para cartões magnéticos com registros de transações financeiras, um cartão de crédito, recibos em branco, quatro smartphones, dois relógios e uma cópia de cartão de estacionamento prioritário.