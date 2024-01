Cão policial encontra 744 gramas de maconha em colchão que seria entregue a preso no Ceará

Um cão policial, de nome K9 Aquiles, evitou a entrega de um colchão, com 744 gramas de maconha, a um preso, em um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira (17). Uma mulher foi presa em flagrante.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) destacou que a ação foi realizada pelo Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) com o apoio do cão policial. "O serviço preventivo contra entrada de ilícitos nas unidades prisionais é uma das tarefas dos cães farejadores do Canil coordenado pelo GAP", informou a SAP.

Conforme a Secretaria, a droga era transportada pela visitante social Gisleuda Ferreira de Oliveira, que a escondeu no colchão que seria entregue ao interno Ericles Martins Peixoto, na Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga1).