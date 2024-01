Avanço do mar na Praia da Peroba ameaça 20 imóveis; Espigão será construído

O avanço do mar na Praia da Peroba, em Icapuí, tem causado prejuízos aos moradores e comerciantes da região. No último fim de semana, a maré alta destruiu parte das estruturas que fica à beira-mar, incluindo as contenções. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 20 imóveis estão ameaçados pelo avanço do mar.

Isael Santos, presidente da Associação dos Moradores da Peroba e proprietário de uma casa de veraneio na região, relata que precisou cancelar as reservas do estabelecimento até o Carnaval.

Veja também

"A gente com medo já mandou as pessoas que estavam hospedadas saírem da casa e já tô cancelando todos os aluguéis que já tavam previstos até o final de janeiro e até o Carnaval. Então é um prejuízo muito grande", disse em entrevista à TV Verdes Mares.

Eurisvan Germano da Cruz, dono de uma pousada na região, afirma que a maré alta deixa os hóspedes ilhados. "Fica complicado da gente receber os hóspedes", declara.

Daniel Oliveira, coordenador municipal da Defesa Civil, informou que a Defesa Civil do Estado ofereceu lonas plásticas e sacos de ráfia, que foram colocados com auxílio de moradores para tentar conter o avanço do mar. No entanto, o coordenador afirma que a ação não tem surtido efeito.

Legenda: A construção do espigão tem como objetivo tentar conter o avanço do mar Foto: Kilvia Muniz

"A Prefeitura também irá colocar umas pedras de peso maior pra ver se suporta esse processo erosivo até que se inicie o processo de construção do paredão", comentou.

CONSTRUÇÃO DO ESPIGÃO

O prefeito do município de Icapuí, Lacerda Filho, anunciou na última quinta-feira (18) que a praia da Peroba ganhará um espigão para conter o avanço do mar. Segundo o gestor municipal, o investimento total para a construção do equipamento é na ordem de R$ 11 milhões.

Lacerda informou que, no próximo dia 22 de janeiro, a Prefeitura fará um repasse de R$ 50 mil para a perícia do projeto principal, que visa enfrentar os problemas sociais e ambientais, como salinização dos lençóis freáticos causados pelo avanço da maré.