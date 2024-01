Praia da Peroba ganhará espigão para conter avanço do mar, anuncia Prefeitura de Icapuí

A praia da Peroba ganhará um espigão para conter o avanço do mar, conforme anunciou o prefeito do município de Icapuí, Lacerda Filho, durante live nas redes sociais nesta quinta-feira (18). Segundo o gestor municipal, o investimento total para a construção do equipamento é na ordem de R$ 11 milhões. Lacerda informou que, no próximo dia 22 de janeiro, a Prefeitura fará um repasse de R$ 50 mil para a perícia do projeto principal, que visa enfrentar os problemas sociais e ambientais, como salinização dos lençóis freáticos causados pelo avanço da maré.

"Com muita alegria, anuncio que as obras de contenção do avanço da maré em Peroba começarão em breve. Agradecemos à comunidade, associações locais, poder público municipal e ao Ministro Camilo Santana pelo apoio que possibilitou a liberação de recursos. Em breve, teremos uma solução definitiva para esse problema que afeta a todos. Continuamos trabalhando por uma Icapuí desenvolvida, forte e unida", anunciou o prefeito.

De acordo com Lacerda Filho, a obra em Peroba servirá como um padrão a ser seguido em outras praias da região. "Vamos desenhar o mesmo modelo [de espigão] de Peroba para as outras praias para diminuir a contenção, reforçar a revitalização das areias, revitalizar a visibilidade das praias. Juntar as forças para que a gente possa solucionar e ter de volta não só a tranquilidade social, mas a solução daquilo que aflige a comunidade e atinge o governo municipal", afirmou.

Ainda conforme o gestor municipal, também está prevista a construção de um outro espigão e um porto na praia de Barreiras. "Temos disponibilizados com Camilo Santana R$ 22 milhões para fazer o espigão em Barreiras com a condição de fazer um porto para que toda a produção pesqueira possa estar inclusa nesse processo, de um fluxo importante de investimento na cidade nessa área do pescado, da lagosta, de peixe", detalhou.

Além disso, Lacerda Filho mencionou que a Prefeitura está articulando um porto para a comunidade de Redonda.

O que diz a associação

Ao Diário do Nordeste, a Associação Preserve Peroba afirmou que a construção do espigão trará "alívio e tranquilidade" para a comunidade, citando que o agravamento da erosão costeira, associado ao aumento das marés nos últimos anos, tem impactado severamente a região e prejudicado a pesca, o acesso à praia, o turismo e a integridade do meio ambiente.

"A decisão da Prefeitura resolverá não apenas o conflito judicial, mas também promete trazer esperança para os moradores, estabelecendo um precedente positivo que servirá de exemplo para futuras iniciativas de contenção ao longo do litoral cearense", afirmou o coordenador geral da associação, Luiz Viana.

"Enquanto aguardamos a implementação do espigão, depositamos nossa confiança no Governo do Estado e na Prefeitura para a execução de medidas paliativas emergenciais, a fim de mitigar danos adicionais', completou.