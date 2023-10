Parque eólico em Icapuí, no Ceará, inaugura em janeiro de 2024, estima 2W Ecobank

O parque eólico da 2W Ecobank, em Icapuí, no Ceará, deve entrar em operação em 15 de janeiro de 2024, segundo o diretor comercial da empresa, Fernando Oliveira Silveira. O investimento inicial foi de R$ 900 milhões, totalizando R$ 1,5 bilhão até 2026.

O complexo terá 58 aerogeradores. Na fase de construção, foram gerados cerca de 800 empregos, entre diretos e indiretos.

Veja também

Na segunda etapa do projeto, será incorporado um parque de geração de energia solar, previsto para 2026.

Conforme o colunista do Diário do Nordeste, Vitor Ximenes, o empreendimento, chamado de projeto Kairós Solar, terá investimento de R$ 800 milhões e potência instalada de 204 MW e ficará em uma área de 650 hectares. A energia produzida será comercializada no mercado livre.

No último dia 7 de outubro, a 2W Ecobank inaugurou o parque eólico Anemus nos municípios de Currais Novos e São Vicente, no Rio Grande do Norte.