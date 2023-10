Ceará atrai novas empresas e aquece indústria em cidades do interior

A indústria cearense vem acumulando, nos últimos meses, uma série de anúncios de investimentos para várias cidades do interior. Os aportes deverão gerar mais de mil empregos nos próximos anos. Entre os locais beneficiados, estão Crato, Farias Brito e Pentecoste.

No início deste mês, o Governo do Estado, via Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará), firmou contrato com uma indústria alimentícia para ampliar as operações no Crato, o que deverá gerar mais de 180 empregos.

De acordo com o empresário César Wagner, a empresa CWM já produz 30 mil refeições diárias e vai expandir a produção para 50 mil/dia.

O acordo consiste em ceder, em regime de comodato, um terreno localizado no Distrito Industrial do Cariri para o funcionamento da companhia. "Com investimento de R$ 8 milhões, a empresa vai executar obras no imóvel e providenciar o maquinário para a expansão. A orientação do nosso governador Elmano de Freitas é pegar na mão do empresário, viabilizar, fazer acontecer e gerar mais emprego e renda para o povo cearense", destaca Danilo Serpa, presidente da Adece.

Em convênio de formato semelhante, também selado nas últimas semanas pelo Estado, o município de Farias Brito ganhará uma indústria de cadeiras injetáveis, com investimento privado de R$ 10 milhões e projeção de 200 novos empregos.

Calçados e embalagens

Outra cidade que receberá um impulso na indústria é Pentecoste. Uma fabricante de calçados anunciou, em setembro, a ampliação de sua planta na cidade, que permitirá expandir a produção em 6 mil pares de calçados por dia. A Valenti Calçados, que já opera com 900 empregos no município atualmente, deverá absorver 600 novas vagas após essa nova injeção de recursos, prevista para ocorrer nos próximos 18 meses.

Em Redenção, será instalada uma fábrica de embalagens da Forbrax, do Grupo Isoplast, com investimento de R$ 30 milhões. Será o maior projeto industrial da cidade e um dos principais do Maciço de Baturité.

Também naquela região, o Governo do Estado assinou memorando para instalação de uma fábrica de tratores que deverá injetar R$ 285 milhões em investimentos e, pelo menos, 400 empregos diretos

Tais investimentos surgem em um cenário desafiador da indústria no Ceará e no Brasil, sendo relevantes para a descentralização da geração de empregos e de riquezas no interior.

