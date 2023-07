Governo do Ceará assina memorando para instalação de fábrica de tratores em Baturité

A cidade de Baturité, no interior do Ceará, deve ganhar uma nova fábrica de tratores, máquinas, equipamentos para a agricultura e pecuária. No Palácio da Abolição nesta segunda-feira (17), o governador do estado, Elmano de Freitas, assinou protocolo de intenção junto com Paulo Sérgio Furlan Braga, representante comercial Maquigeral Energia Indústria Comércio Maquinas LTDA.

A expectativa é de que sejam investidos cerca de R$ 285 milhões para a implementação do projeto. Ao todo, serão gerados 400 empregos diretos. Em até 12 meses, na fase inicial, 100 destes devem ser criados, e os outros 300 ao longo de 36 meses, na expansão da fábrica. Toda a mão de obra deve ser recrutada através do Sine/IDT.

Além de Elmano e Paulo Sérgio, participaram da cerimônia o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o embaixador de Belarus no Brasil, Sergey Lukashevich, além do prefeito de Baturité, Herberlh Mota.

“Representa uma conquista também para os agricultores menores, porque serão construídos não só tratores de grande porte, mas menores também. Nós do Estado pretendemos no futuro comprar esses tratores e distribuir para os agricultores”, declarou Elmano de Freitas.

A assinatura do memorando ainda não marca o início da construção da fábrica, mas deixa encaminhada para que o empreendimento seja executado. Não há previsão para o início das obras.

Dentre outras autoridades, também estiveram presentes demais representantes da Maquigeral, os secretários Max Quintino, da Casa Civil; Nelson Martins, titular da Assessoria Especial Chefia de Gabinete; Audic Mota, assessor especial de Desenvolvimento Regional; Roseana Medeiros, das Relações Internacionais; e o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE